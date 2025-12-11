Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution


La députée Maïmouna Bousso, pour sa part, a appelé à des réformes dans la distribution des bracelets électroniques au Sénégal, soulignant l'importance de garantir une utilisation équitable et efficace de cette mesure alternative à la détention.

 

Le bracelet électronique a été introduit au Sénégal en 2020 comme une alternative à la détention provisoire et un mode d'aménagement des peines. Il permet alors de surveiller les mouvements et les activités des personnes condamnées, tout en leur permettant de poursuivre leurs activités quotidiennes.

 

Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant à la distribution et à l'utilisation de ces bracelets, notamment en ce qui concerne les coûts et les critères de sélection des bénéficiaires. 

Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés

Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés - 11/12/2025

Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice

Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice - 11/12/2025

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple »

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple » - 11/12/2025

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé - 11/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall - 11/12/2025

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a "fait le travail" avant d'être appuyée par des forces spéciales françaises (garde républicaine à l'AFP) - 10/12/2025

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue - 10/12/2025

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête - 10/12/2025

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense…

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense… - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime - 10/12/2025

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS)

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS) - 10/12/2025

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr - 10/12/2025

« Le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? », la question de Abdou Mbow au ministre de l’Intérieur

« Le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? », la question de Abdou Mbow au ministre de l’Intérieur - 10/12/2025

Voitures volées à Saly : six mois de sursis pour l’esthéticienne pour achat de voiture volée, relaxe pour les autres impliqués

Voitures volées à Saly : six mois de sursis pour l’esthéticienne pour achat de voiture volée, relaxe pour les autres impliqués - 10/12/2025

Kédougou - Drogue et médicaments illégaux : 36 ans, Malien, et pris avec 57 cartons de Tramadol – l’opération choc des forces de l’ordre

Kédougou - Drogue et médicaments illégaux : 36 ans, Malien, et pris avec 57 cartons de Tramadol – l’opération choc des forces de l’ordre - 10/12/2025

Polémique autour des martyrs - cas Maître El Hadji Diouf : Thierno Alassane Sall relance le débat

Polémique autour des martyrs - cas Maître El Hadji Diouf : Thierno Alassane Sall relance le débat - 09/12/2025

Farba NGOM détenu malgré les avis médicaux: la COJER Matam exige une enquête indépendante sur les raisons de sa détention

Farba NGOM détenu malgré les avis médicaux: la COJER Matam exige une enquête indépendante sur les raisons de sa détention - 09/12/2025

Assemblée nationale : Les interpellations du député Mbaye Dione au ministre Moussa Bala Fofana

Assemblée nationale : Les interpellations du député Mbaye Dione au ministre Moussa Bala Fofana - 09/12/2025

Thierno Alassane Sall sermonne le régime : « Les martyrs de la République, ce sont les soldats de Mandina Mancagne… »

Thierno Alassane Sall sermonne le régime : « Les martyrs de la République, ce sont les soldats de Mandina Mancagne… » - 09/12/2025

Assemblée nationale : Mbaye Dione alerte sur les difficultés du secteur du tourisme

Assemblée nationale : Mbaye Dione alerte sur les difficultés du secteur du tourisme - 09/12/2025

TGI de Diourbel : Sokhna Faty Mbacké écope de 6 mois ferme et 13 millions Cfa de dommages et intérêts

TGI de Diourbel : Sokhna Faty Mbacké écope de 6 mois ferme et 13 millions Cfa de dommages et intérêts - 09/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de la Famille de l’Action sociale et des Solidarités

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de la Famille de l’Action sociale et des Solidarités - 09/12/2025

Thiès - éradication des violences basées sur le genre : les violences émergentes intégrées dans le deuxième plan d’action national...

Thiès - éradication des violences basées sur le genre : les violences émergentes intégrées dans le deuxième plan d’action national... - 09/12/2025

UCAD : Ce que révèle le bilan médical des victimes des affrontements violents entre Étudiants et FDS

UCAD : Ce que révèle le bilan médical des victimes des affrontements violents entre Étudiants et FDS - 09/12/2025

Chambre criminelle /Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf renvoyée en procès le 13 janvier 2026

Chambre criminelle /Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf renvoyée en procès le 13 janvier 2026 - 09/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires - 09/12/2025

L'armée nigériane rassure sur le sort de son avion qui a atterri en urgence au Burkina

L'armée nigériane rassure sur le sort de son avion qui a atterri en urgence au Burkina - 09/12/2025

GUÉDIAWAYE — Deal fantôme à 40 milliards et 20 millions envolés : Aïssatou Forster relaxée après un compromis in extremis pour un marché de Sel

GUÉDIAWAYE — Deal fantôme à 40 milliards et 20 millions envolés : Aïssatou Forster relaxée après un compromis in extremis pour un marché de Sel - 09/12/2025

Woodside–Fisc : le duel à 41,4 milliards qui revient devant la justice sénégalaise

Woodside–Fisc : le duel à 41,4 milliards qui revient devant la justice sénégalaise - 09/12/2025

Violation de l’espace aérien : un avion militaire nigérian contraint d’atterrir au Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel hausse le ton

Violation de l’espace aérien : un avion militaire nigérian contraint d’atterrir au Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel hausse le ton - 08/12/2025

RSS Syndication