Thiès: L'ex députée Maïmouna Sène rend hommage au président Macky Sall et tire sévèrement sur le régime en place

L'ex députée Maïmouna Sène a rendu ce jeudi un vibrant hommage à l'ancien Président de la République, Macky Sall, en ce jour d'anniversaire. En effet, la responsable politique a mobilisé une partie de sa base politique pour une rencontre " Sargal" en l'honneur à M. Sall pour services rendus à son peuple.

À cette occasion, elle a procédé au lancement de la vente de cartes de l'Apr dans son fief, en présence de l'ancien ministre, Augustin Tine, du député Abdou Mbow, du maire de Bakel, El Hadji Baba Sall etc. Dans la foulée, Maïmouna Sène a sévèrement tiré sur le régime en place en indexant ainsi leur incapacité à mettre ce pays sur les bons rails.

Lui succédant au micro, Abdou Mbow, a argué dans le même sens en appelant notamment à une forte mobilisation pour gagner les prochaines locales. " Travaillons à gagner ces élections locales pour qu'ils sachent que c'est un avertissement et que nous puissions reconquérir le pouvoir en 2029", a-t-il conclu.