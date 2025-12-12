Assemblée nationale / Ramatoulaye Bodian brise le silence : “Stop à l’arme ethnique en politique… ”

Intervenant lors du débat budgétaire, la députée Ramatoulaye Bodian a lancé un avertissement ferme contre la montée des discours ethnicisés dans l’arène politique. Elle a dénoncé ce qu’elle appelle une “stigmatisation ethnique et régionale” utilisée pour discréditer des adversaires, rappelant que certains cherchent à lier Ousmane Sonko à la crise en Casamance uniquement en raison de son nom ou de son origine. Elle a également évoqué un précédent où, selon elle, des accusations infondées avaient été publiées pour nuire à Waly Diouf Bodian durant la 14e législature. Appelant à la responsabilité collective, elle a rappelé que la Casamance a déjà payé un lourd tribut et que la paix retrouvée ne doit pas être fragilisée par des manipulations politiques.
