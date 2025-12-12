Budget Justice 2026 / Barane Fofana explose : “La justice n’a pas changé, l’impunité non plus!”

Lors de l’examen du budget du ministère de la Justice, le député Barane Fofana a lancé un réquisitoire inédit, dénonçant à la fois l’opacité du système judiciaire et les détentions prolongées sans clarification de charges. Saluant la tournée ministérielle dans les maisons d’arrêt, il a dénoncé “des détenus incarcérés depuis 4 à 6 mois sans suite”, avant d’interpeller vivement ses collègues députés : « Vous devez croire en votre mission, vous n’êtes pas là pour rester neutres... »







Barane Fofana a fustigé la persistance de pratiques qu’il juge inchangées, accusant certains acteurs d’avoir insulté successivement l’ancien président et l’actuel chef de l’État sans réaction judiciaire, de même qu’un individu insultant une ethnie en direct” serait resté impuni. Appelant à une justice cohérente et réactive, il a demandé que le procureur “se saisisse d’office” face à ce qu’il considère comme des dérives dangereuses.

