Zahra Iyane Thiam au rassemblement de Pikine : « La mobilisation se fera crescendo, dans l’unité pour assurer la victoire à notre leader… »

L’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a pris part hier à la mobilisation de Benno Bokk Yakaar en perspective de la présidentielle de 2024. L’objectif n’est rien d’autre, selon la responsable politique de Sicap Liberté, que de porter la candidature de Macky Sall. « Nous avons quitté Sicap Liberté pour venir soutenir le département de Dakar pour cette forte mobilisation. Ce qui a été fait durant les deux dernières élections sera multiplié. L’heure est venue de montrer que la meilleure option pour un Sénégal en marche vers l’émergence, est le président Macky Sall », nous confie l’ancien ministre non sans inviter ses camarades politiques à œuvrer dans l’unité pour atteindre l’objectif de la grande majorité présidentielle...