Promesses de campagne contre l'homosexualité : le maire de Thiès-Ouest Mamadou Djitté dit ses quatre vérités...

À l'occasion d'une journée dédiée au Daara organisée par la municipalité de Thiès-Ouest, le maire Dr Mamadou Djitté, en a profité pour se prononcer sur une question d'actualité relativement à l'avènement des présumés homosexuels.

Selon l'édile local de Thiès-Ouest, par ailleurs ancien candidat de Yewwi Askanwi lors des locales, cette problématique devrait être réglée depuis longtemps d'autant plus qu'une campagne farouche avait été lancée contre l'homosexualité par l'opposition d'alors avant d'accéder au pouvoir. Le Dr Mamadou Djitté a même rappellé les attaques tous azimuts dirigées contre l'ancien régime lors du référendum dernier, l'accusant de vouloir introduire en cachette un point lié à la promotion de l'homosexualité.

D'après lui, ceux qui prennent des engagements politiques doivent prêter attention aux aspirations de la population et surtout à la "spécificité du pays parce que le Sénégal a une identité qui doit être jalousement préservée[...]", a-t-il fait remarquer. Ainsi, le maire a appelé au retour à la source, en nous inspirant notamment du Coran.

À rappeler que la commune de Thiès-Ouest, sous la houlette du maire Mamadou Djitté, a initié cet après-midi la 2e édition "Sargal Wa Daara", au cours de laquelle un concours de récital du Saint Coran a été organisé au profit des apprenants.