Autonomisation des femmes, lutte contre les MGF : La chanteuse Dieyna Baldé s’engage auprès des filles et des femmes de Kolda…

‎La chanteuse Dieyna Baldé s’engage pour l’autonomisation des filles, des femmes et leur leadership à Kolda. À cela, il faut ajouter la lutte contre les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre, le dépistage contre le cancer du col de l’utérus et le VIH.

Dans la foulée, elle estime que c’est un moyen de transformer les faiblesses en forces pour une vie sanitaire et économique épanouie de ces dernières. Ainsi dans ce combat, elle a pu collaborer avec des partenaires, notamment le Fongip et le ministère de la micro finance. Et pour la mise en œuvre, elle a choisi de collaborer avec le Centre Conseil Ado et ses clubs de jeunes filles leaders pour son expérience dans le domaine.

‎

‎À l’en croire, « étant originaire de Kolda, j’ai assisté à beaucoup de cas de violences ou de mutilations génitales féminines. D’ailleurs, j’ai vécu l’expérience comme toute jeune fille de mon âge. C’est ce qui justifie mon engagement pour la défense des droits de mes consœurs. C’est pourquoi, j’ai décidé de collaborer avec le centre conseil ado connu pour son expertise dans ce domaine à Kolda, pour dérouler mes activités. »

‎

‎Elle estime que ceci n’est que le début tout en comptant sur le soutien des koldois. À ce titre, rappelle-t-elle, « notre région a des cadres, des hommes et des femmes intègres partout. C’est pourquoi, on ne peut pas présenter la région avec des préjugés car elle a tout pour se développer. C’est pour inverser cette tendance qu’on essaie à notre manière d’apporter notre modeste pierre à la transformation de l’édifice… »