Homosexualité et transmission volontaire du VIH Sida : Mballo Dia Thiam demande l’adoption d’une loi d’examen prénuptial pour la réduction du taux de prévalence

Le président And Gueusseum, Mballo Dia Thiam, a donné sa position sur le scandale de l’affaire des homosexuels impliquant une transmission volontaire du VIH Sida qui défraie la chronique depuis quelque temps au Sénégal.

Selon lui, "si les faits sont avérés, il est indispensable de prendre des mesures idoines car c’est une catastrophe. Acteur de la santé, il pense que les efforts ne doivent pas être nuls car le taux de prévalence est inférieur à 1% en dehors de ces groupes dans lesquels les taux dépassent largement les 10 à 15%. Raison pour laquelle, il demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour la protection de la population.

Faute de quoi, il faut adopter une loi d’examen prénuptial afin de réduire le taux de prévalence parce qu’on ne peut pas obliger tout le monde à faire le dépistage national. D’autant plus que les bailleurs sont en train de se retirer créant une diminution des ressources concernant la lutte contre le VIH. « Nous avons intérêt à travailler davantage pour circonscrire ce mal, faire en sorte que les comportements à risque ne soient plus de 16 ans ».