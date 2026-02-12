UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre

La décision vient d’être annoncée par le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Réuni en urgence ce mercredi, sous la présidence du Recteur Alioune Badara Kandji, le Conseil a suspendu, à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre, toutes les amicales d’étudiants.
Une suspension intervient au lendemain des incidents violents survenus lundi dernier au sein du campus social de l’UCAD et qui ont entraîné la mort de l’étudiant Abdoulaye BA, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine. Face à la gravité de la situation sécuritaire, le Conseil académique dit avoir choisi de prendre cette mesure conservatoire en attendant de revoir les modalités de fonctionnement de ces structures étudiantes.
Parallèlement à cette suspension, l’université annonce la mise en place d’un comité ad hoc. Cette instance sera chargée de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires.
Une suspension intervient au lendemain des incidents violents survenus lundi dernier au sein du campus social de l’UCAD et qui ont entraîné la mort de l’étudiant Abdoulaye BA, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine. Face à la gravité de la situation sécuritaire, le Conseil académique dit avoir choisi de prendre cette mesure conservatoire en attendant de revoir les modalités de fonctionnement de ces structures étudiantes.
Parallèlement à cette suspension, l’université annonce la mise en place d’un comité ad hoc. Cette instance sera chargée de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires.
Autres articles
-
Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026
-
« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur
-
3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action
-
Les Mercredis de l’AJSPD : Le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam clarifie le blocage des négociations entre les acteurs de la santé et le gouvernement
-
Jaxaay : démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos