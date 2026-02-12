UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre

La décision vient d’être annoncée par le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Réuni en urgence ce mercredi, sous la présidence du Recteur Alioune Badara Kandji, le Conseil a suspendu, à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre, toutes les amicales d’étudiants.



Une suspension intervient au lendemain des incidents violents survenus lundi dernier au sein du campus social de l’UCAD et qui ont entraîné la mort de l’étudiant Abdoulaye BA, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine. Face à la gravité de la situation sécuritaire, le Conseil académique dit avoir choisi de prendre cette mesure conservatoire en attendant de revoir les modalités de fonctionnement de ces structures étudiantes.



Parallèlement à cette suspension, l’université annonce la mise en place d’un comité ad hoc. Cette instance sera chargée de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires.