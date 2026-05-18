Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès : "Nous devons en faire un référendum pour préparer les élections de 2029"(Assane Sow)

À l'occasion de la cérémonie de lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité (NR) d'Amadou Bâ, le responsable politique Thiessois, Assane Sow, a dévoilé leurs intentions à Thiès lors des prochaines élections locales. "Nous devons en faire ici à Thiès un référendum pour préparer les élections de 2029", a déclaré M. Sow, par ailleurs président du mouvement "Rafétal".

Selon lui, l'objectif est de rafler les 3 communes de Thiès, rafler la ville et rafler les communes du département. Et pour au finish, "aux côtés de Cheikh Oumar Anne, installer Amadou Bâ au niveau de la présidence de la République... Et nous comptons aussi sur les femmes pour réussir ce pari...", a-t-il lancé.