Linguère : une simple bagarre entre deux apprentis tourne au cauchemar au marché hebdomadaire

Ce qui devait être une journée ordinaire de travail s’est transformé en véritable tragédie à Linguère. Une altercation entre deux jeunes apprentis travaillant pour le même commerçant a viré au drame, coûtant la vie à l’un d’eux après une violente dispute survenue au marché hebdomadaire de la ville.



Dans son édition, L’Observateur revient sur cette affaire qui a plongé la commune de Linguère dans l’émoi le vendredi 15 mai 2026.



Selon les informations rapportées, B. Bâ, âgé de 18 ans et domicilié à Dodji, a été interpellé après avoir mortellement blessé son ami et collègue Amady Ba. Les deux jeunes hommes travaillaient comme apprentis pour un vendeur de tissus qui parcourt les marchés hebdomadaires de la région.



Le drame s’est produit aux alentours de 18 heures, en pleine activité commerciale. Pour une raison encore inconnue, les deux amis auraient commencé à se disputer avant que la situation ne dégénère violemment.



Emporté par la colère, B. Bâ aurait saisi un mètre ruban en bois avant de frapper son camarade à plusieurs reprises. Gravement touché, Amady Ba se serait effondré sur place avant d’être transporté en urgence à l’hôpital Magatte Lô de Linguère par leur patron.



Mais malgré son évacuation rapide, l’état du jeune homme s’est fortement aggravé. Admis dans un état critique, il est finalement tombé dans le coma avant de succomber à ses blessures. D’après les premiers éléments de l’enquête relayés par L’Observateur, les coups portés avec le mètre ruban en bois auraient provoqué des lésions internes fatales.



Alertés par le médecin de garde, les éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de Linguère se sont rapidement rendus sur les lieux afin d’ouvrir une enquête.



Les investigations menées dans la soirée ont permis de retrouver le suspect au village de Ndar-Ndék, situé à quelques kilomètres de Linguère. Le jeune apprenti a été interpellé tard dans la nuit avant d’être placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.



En attendant les résultats de l’autopsie, le corps de la victime n’a pas encore été remis à sa famille. Les enquêteurs cherchent désormais à établir avec précision les circonstances exactes du drame ainsi que le lien direct entre les coups reçus et le décès d’Amady Ba.