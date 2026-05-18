Nigeria : 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l'attaque d'écoles vendredi


Nigeria : 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l'attaque d'écoles vendredi

Quarante-six personnes, principalement des enfants, ont été enlevées lors de l'attaque de trois écoles vendredi dans le sud du Nigeria, a déclaré l'Association des Chrétiens du Nigeria (CAN) à l'AFP lundi.

"Quarante-six personnes, principalement des élèves" ont été kidnappés, a expliqué à l'AFP le révérend Elisha Olukayode Ogundiya, président de la CAN dans l'Etat d'Oyo, précisant que les enfants sont âgés "de deux à saisir ans".

Vendredi, des hommes en armes ont attaqué simultanément l'école maternelle et primaire baptiste de Yawota et deux autres établissements à Esiele, dans l'Etat d'Oyo, lors de ce que la police qualifiée avait d'"attaque coordonnée", sans préciser le nombre de victimes.

Autres articles
Lundi 18 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires)

Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires) - 18/05/2026

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès :

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès : "Nous devons en faire un référendum pour préparer les élections de 2029"(Assane Sow) - 18/05/2026

Nord-est du Nigeria : nouvelles frappes des Etats-Unis et du Nigeria contre le groupe Etat islamique

Nord-est du Nigeria : nouvelles frappes des Etats-Unis et du Nigeria contre le groupe Etat islamique - 18/05/2026

Linguère : une simple bagarre entre deux apprentis tourne au cauchemar au marché hebdomadaire

Linguère : une simple bagarre entre deux apprentis tourne au cauchemar au marché hebdomadaire - 18/05/2026

Yeumbeul Nord : un collectif dénonce une « mafia foncière » et réclame l’intervention de l’État

Yeumbeul Nord : un collectif dénonce une « mafia foncière » et réclame l’intervention de l’État - 17/05/2026

La Tabaski 2026 fixée au ...

La Tabaski 2026 fixée au ... - 17/05/2026

MATLABUL FAWZEINI – Les deux premières dames invitées par le directeur Samba Thioro Sall à prendre part à la célébration du 21e anniversaire de l'hôpital

MATLABUL FAWZEINI – Les deux premières dames invitées par le directeur Samba Thioro Sall à prendre part à la célébration du 21e anniversaire de l'hôpital - 17/05/2026

Thiès- 1.062 têtes de bétail volées en 2025: Les acteurs dans tous leurs états...

Thiès- 1.062 têtes de bétail volées en 2025: Les acteurs dans tous leurs états... - 16/05/2026

Actes contre nature /Plus de 20 suspects aux mains des enquêteurs : ce que révèle l’opération de Tambacounda

Actes contre nature /Plus de 20 suspects aux mains des enquêteurs : ce que révèle l’opération de Tambacounda - 16/05/2026

Faux billets noirs : venus de Gambie, trois hommes au cœur d’un dossier à 2 milliards FCFA à Guédiawaye

Faux billets noirs : venus de Gambie, trois hommes au cœur d’un dossier à 2 milliards FCFA à Guédiawaye - 16/05/2026

Assainissement à Touba :/ Le ministre Cheikh Tidiane Dièye satisfait de l’avancée des travaux de drainage

Assainissement à Touba :/ Le ministre Cheikh Tidiane Dièye satisfait de l’avancée des travaux de drainage - 15/05/2026

Trump quitte la Chine en revendiquant des accords commerciaux

Trump quitte la Chine en revendiquant des accords commerciaux "fantastiques" - 15/05/2026

Liban : l'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah dans la région de Tyr

Liban : l'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah dans la région de Tyr - 15/05/2026

Trafic de migrants entre Djifer, Bara et Betenty : la Dnlt arrête Yaya Cissé après des mois de cavale

Trafic de migrants entre Djifer, Bara et Betenty : la Dnlt arrête Yaya Cissé après des mois de cavale - 15/05/2026

Dakar : un réseau de trafic de migrants et de faux documents administratifs démantelé par la Sûreté urbaine

Dakar : un réseau de trafic de migrants et de faux documents administratifs démantelé par la Sûreté urbaine - 15/05/2026

Falémé : opération coup de poing contre l’orpaillage clandestin sur la rive gauche…importante saisie de matériel et des motopompes

Falémé : opération coup de poing contre l’orpaillage clandestin sur la rive gauche…importante saisie de matériel et des motopompes - 15/05/2026

Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge

Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge - 15/05/2026

Linguère : cérémonie solennelle de passation de service entre deux préfets, Téning Faye décline les défis d’

Linguère : cérémonie solennelle de passation de service entre deux préfets, Téning Faye décline les défis d’ " une administration de développement et de service public " - 14/05/2026

LA DESTRUCTURATION DE NOTRE ADMINISTRATION ATTEINT SON PAROXYSME ( Par Abdou mbow )

LA DESTRUCTURATION DE NOTRE ADMINISTRATION ATTEINT SON PAROXYSME ( Par Abdou mbow ) - 14/05/2026

Magal 2026 – Le discours de vérité et les réserves de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma sur la préparation

Magal 2026 – Le discours de vérité et les réserves de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma sur la préparation - 14/05/2026

Gouvernance, recrutements, dénomination : Les agents de Trade Point Sénégal crient au danger et interpellent les autorités

Gouvernance, recrutements, dénomination : Les agents de Trade Point Sénégal crient au danger et interpellent les autorités - 12/05/2026

Guédiawaye sous pression : trois adolescents accusés d’avoir transformé les marchés Sam et Bou Bess en terrain de pillage…Plus de 6 millions FCFA de préjudice

Guédiawaye sous pression : trois adolescents accusés d’avoir transformé les marchés Sam et Bou Bess en terrain de pillage…Plus de 6 millions FCFA de préjudice - 12/05/2026

Éducation - L'Asies plaide pour une générosité de l'État et une souplesse des formations syndicales :

Éducation - L'Asies plaide pour une générosité de l'État et une souplesse des formations syndicales : "Nous avons vécu une crise qui a fait peur" - 11/05/2026

Kaolack : l'AFP de Guinguinéo tire sur le régime en place et plébiscite Mbaye Dione

Kaolack : l'AFP de Guinguinéo tire sur le régime en place et plébiscite Mbaye Dione - 11/05/2026

Conférence religieuse : Les femmes de la plateforme les Linguère de Kaolack portent la candidature d’Adji Mergane Kanouté à la mairie...

Conférence religieuse : Les femmes de la plateforme les Linguère de Kaolack portent la candidature d’Adji Mergane Kanouté à la mairie... - 10/05/2026

Clôture de sa caravane aux Agnam / Farba Ngom sans masque : « Je réaffirme mon attachement indéfectible à Macky Sall… »

Clôture de sa caravane aux Agnam / Farba Ngom sans masque : « Je réaffirme mon attachement indéfectible à Macky Sall… » - 10/05/2026

Accueil grandiose pour Farba Ngom devant une foule impressionnante

Accueil grandiose pour Farba Ngom devant une foule impressionnante - 09/05/2026

Thiès- modification des articles L29 et L30-meeting à Mbour:

Thiès- modification des articles L29 et L30-meeting à Mbour: " Les pères de famille sont inquièts...La priorité devait être ailleurs"( Assane Sow) - 09/05/2026

Farba Ngom toujours populaire - Moussa Bocar Thiam et les jeunes d’Ourossogui préparent déjà l’après-crise

Farba Ngom toujours populaire - Moussa Bocar Thiam et les jeunes d’Ourossogui préparent déjà l’après-crise - 09/05/2026

Notto Diobasse: La commune se dote d'un hôtel de Ville et d'une radio communautaire

Notto Diobasse: La commune se dote d'un hôtel de Ville et d'une radio communautaire - 08/05/2026

RSS Syndication