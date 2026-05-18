Nigeria : 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l'attaque d'écoles vendredi

Quarante-six personnes, principalement des enfants, ont été enlevées lors de l'attaque de trois écoles vendredi dans le sud du Nigeria, a déclaré l'Association des Chrétiens du Nigeria (CAN) à l'AFP lundi.



"Quarante-six personnes, principalement des élèves" ont été kidnappés, a expliqué à l'AFP le révérend Elisha Olukayode Ogundiya, président de la CAN dans l'Etat d'Oyo, précisant que les enfants sont âgés "de deux à saisir ans".

