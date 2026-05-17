Yeumbeul Nord : un collectif dénonce une « mafia foncière » et réclame l’intervention de l’État


Le Collectif Aar Suufu Yeumbeul est monté au créneau ce 17 mai 2026 pour dénoncer ce qu’il qualifie de graves irrégularités foncières dans la commune de Yeumbeul Nord. Lors d’une déclaration à la presse, le collectif affirme que plusieurs hectares de terrains auraient été attribués à des tiers avant d’être revendus, sans bénéfices réels pour les populations locales. Parmi les zones citées figurent les lots YBN 7, YBN 8, YBN 10, YBN 14 et MLK 8, au cœur de nombreuses contestations liées à la propriété et à l’utilisation des terres. 

Les membres du collectif évoquent notamment des cas de « confusion foncière », avec plusieurs propriétaires recensés sur une même assiette.

Le collectif pointe également du doigt des attributions qu’il juge incompatibles avec les besoins urgents des habitants de Yeumbeul Nord. Selon ses responsables, la commune souffre encore d’un manque criant d’infrastructures essentielles, notamment des postes de santé, des écoles, des marchés modernes et des espaces publics. Les signataires estiment par ailleurs que certaines opérations dénoncées seraient contraires aux orientations du Plan d’Urbanisme de Détail (PUD), document censé encadrer l’organisation et l’occupation des sols dans la commune. Ils appellent à davantage de transparence dans la gestion du foncier public.

 

Face à cette situation, Aar Suufu Yeumbeul annonce une série d’actions citoyennes pour exiger des éclaircissements et la préservation du patrimoine foncier communal. Le collectif, qui regroupe des élus locaux, des délégués de quartiers, des organisations communautaires et des acteurs de la société civile, interpelle directement les autorités étatiques, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Collectivités territoriales. Ses membres demandent l’ouverture d’enquêtes approfondies afin de situer les responsabilités et garantir les droits des populations locales dans un contexte de forte pression foncière à Dakar.

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Dimanche 17 Mai 2026
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