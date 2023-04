Yankhoba Diattara: « Je suis un fils du président Idrissa Seck… Les positions de pouvoir n’ont jamais été une préoccupation pour moi»

A sa sortie de chez Idrissa Seck, le ministre des sports, Yankhoba Diattara s’est adressé à la presse pour faire l’économie de son entretien avec son mentor. Conscient que le président du parti Rewmi l’a bien sanctionné en le destituant de son poste de vice-président du parti, Yankhoba Diattara réaffirme son engagement et sa volonté manifeste d’accompagner Idrissa Seck. « Je suis un fils du président Idrissa Seck. Il n’y a pas de brouille entre nous. Il a estimé que j’ai commis une faute et il m’a sanctionné. Depuis que je me suis engagé à ses côtés en 1998, ma loyauté et mon engagement n’a jamais changé » a indiqué le ministre qui, sans langue de bois, considère que sa position de militant engagé n’a jamais fait défaut.



N’ayant jamais flanché dans ses positions, Yankhoba Diattara précise que sa loyauté au leader du parti rewmi ne sera pas affectée par des positions de pouvoir ou encore de postes. « Mes relations avec le président Idrissa Seck sont filiales et je ferais tout pour les sauvegarder ».



Pour rappel, le ministre des sports a décidé de démissionner de son poste dans le gouvernement après avoir été éjecté de son poste dans le parti Rewmi.