Yankhoba Diattara : « Diamniadio Smart City va contribuer à l’atteinte de l’objectif de la SN2025... avec la création de plus de 35 000 emplois directs et 105 000 indirects »

Dans le cadre de la vision stratégie Sénégal numérique 2025 (apporter de nouveaux relais et sources de croissance ; porter la contribution du numérique au PIB à 10%, booster le PIB des autres secteurs par effet d'entraînement, à hauteur de 300 milliards FCFA) visant l’accélération digitale du pays.



Yankhoba Diattara, le ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications a annoncé ce lundi lors d'un atelier : « La mise en place du projet pilote «Diamniadio, Smart City », va contribuer à l’atteinte de l’objectif de la SN2025 avec notamment la création de plus de 35 000 emplois directs et 105 000 indirects dans le secteur du numérique à l’horizon 2025. »



Il ajoute que : « dans le cadre de la délocalisation et du désengorgement de la capitale, Dakar, Diamniadio est devenue la nouvelle ville avec un parc industriel, plusieurs sphères ministérielles, des entreprises privées ainsi que des centres de conférence et d’exposition.