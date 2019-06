XXème Journées de l’HPD : Les acteurs se penchent sur le retentissement des innovations technologiques sur la médecine au Sénégal.

L’hôpital principal de Dakar tient du jeudi 13 au samedi 15 juin des journées médicales qui en sont à leur XXème édition. Cette rencontre cadre réunit d’éminents médecins et chirurgiens d‘ici et de l’étranger, qui vont partager leurs expériences pendant trois jours à travers des sessions de travail, ateliers et panels. Pour cette année, le thème retenu est « Médecine et innovations technologiques : menaces et opportunités ». Pour le médecin-commandant Racine Kane, les avancées notées dans le domaine des technologies ont des retentissements non négligeables sur la médecine. Pour ce chirurgien urologue, par ailleurs président du comité scientifique des XXème Journées médicales de l’HPD, s'il est vrai que les innovations technologiques ont permis de rendre beaucoup plus efficiente la qualité des soins dans les structures sanitaires, elles n'en ont pas moins accentué les menaces comme l’accès aux données personnelles des patients. Au sortir de ces rencontres, un document de restitution des différents travaux sera élaboré en vue d’une application dans la pratique médicale au Sénégal.