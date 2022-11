World Skate Games 2022 : Dame Fall sacré champion du monde en saut en hauteur sur roller !

Dame Fall vient de remporter son deuxième titre de champion du monde dans la catégorie du saut (détente sèche) en hauteur sur roller ! Le skateur sénégalais a signé un nouveau record au passage...

Après avoir glané l’or cinq ans plus tôt, lors de l’édition 2017 en Chine, le roller sénégalais a réédité l’exploit ce samedi, à l’occasion des World Skate Games Argentine 2022. Il s’impose devant le français, Folrian Peticollin et l’italien, Savi Gianmarco.

Avec un saut mesuré à 1m70, Dame Fall s’est non seulement emparé de l’or tout en s’offrant le luxe d’établir un nouveau record du monde dans cette édition 2022 des Championnats du Monde Inline Freestyle.