Washington négocie avec quatre acquéreurs potentiels interessés par TikTok aux USA, affirme Trump

Quatre groupes sont en discussion avec les autorités américaines pour éventuellement acquérir les activités de TikTok aux Etats-Unis au groupe chinois Bytedance que Donald Trump veut contraindre à vendre.



"Nous négocions avec quatre groupes différents, et beaucoup de gens sont intéressés", a répondu Donald Trump à une question sur TikTok, dimanche à bord d'Air Force one.



"Il se pourrait" qu'un accord soit trouvé bientôt, a-t-il également dit, estimant aussi que les quatre propositions "sont bonnes".



Le 20 janvier, à peine investi, le président Donald Trump a accordé un délai de 75 jours à ByteDance, maison mère chinoise de TikTok, pour vendre ses activités américaines. Sinon la très populaire plateforme est censée être interdite aux Etats-Unis, selon une loi votée l'année dernière. Le délai pourrait toutefois être rallongé.



Plusieurs prétendants sont sur les rangs, même si ByteDance ne semble pas intéressée par une cession.



Parmi les projets en lice figure le "Project Liberty" créé par le promoteur immobilier et propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt.



La start-up d'intelligence artificielle Perplexity AI a de son côté soumis à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok, qui valoriserait le réseau social à au moins 50 milliards de dollars.



D'autres personnalités ont fait part de leur intérêt, dont l'influenceur MrBeast et Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor durant le premier mandat de Donald Trump.



La Maison Blanche a par ailleurs évoqué d'autres acheteurs potentiels, tels que les entreprises Microsoft et Oracle, ainsi qu'Elon Musk, même si ce dernier a déclaré fin janvier qu'il n'avait pas fait d'offre.



L'entrée en vigueur de la loi contre TikTok au nom de la sécurité nationale le 19 janvier avait entraîné l'inaccessibilité au réseau social pendant quelques heures pour les 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.



Apple et Google ont retiré le service de leurs boutiques d'applications mobiles (empêchant donc les mises à jour et de nouveaux téléchargements), mais l'ont remis le 13 février après une lettre rassurante de la procureure générale Pam Bondi.