Voyage : Ce que va faire Macky Sall à Paris...

Les plus folles rumeurs ont couru concernant le séjour annoncé du Président sénégalais à Paris. Selon les informations de dakaractu, Macky Sall quitte Dakar demain, direction Paris, suite à une invitation de Macron mais aussi de Jacinda Ardern, Pm de la Nouvelle-Zélande.

En vérité, le Chef de l'Etat sénégalais va assister, ce 15 mai à une réunion sur la lutte contre le terrorisme qui s'ouvre à l'Elysée.

A noter que le Président sénégalais est aussi annoncé au salon Vivatech et au sommet Tech For Good avant son retour au Sénégal prévu le 18 mai.