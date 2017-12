“Vous nous avez convaincu” ( Abdoulaye Wilane au Premier ministre)

Ce qui devait être un face à face entre le Premier ministre et les délégués s'est transformé en joutes oratoires entres députés de la majorité et de l'opposition. Les interventions des uns et des autres en témoignent. Intervenant à la suite de Woré Sarr, Abdoulaye Wilane a cloué au pilori l'opposition parlementaire en usant de proverbes wolof dont lui seul détient le secret. Il a par ailleurs exprimé son satisfécit au Premier ministre quant aux politiques déroulées jusque-là.