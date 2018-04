Vote loi sur le parrainage : Le collectif « M19 » mis en place pour consolider la paix

Le « M23 » fait des émules. Mais cette fois en faveur du pouvoir. En effet, au profit du vote de la loi sur le parrainage le mouvement « M19 » a été porté sur les fonts baptismaux pour, disent ses concepteurs, consolider la paix et la stabilité de notre pays.

En effet, dans une note rendue publique, le Mouvement après avoir constaté « la maturité du peuple sénégalais qui a refusé de répondre à l’appel crypto-personnel de forces politiques en perte de vitesse et la résistance symbolique de nos compatriotes » ont décidé d’œuvrer à la valorisation de « l’esprit républicain pour consolider la paix et la stabilité de notre pays, gages d’un développement harmonieux ».

Le Collectif du Mouvement du 19 avril (M19) qui entend rassembler l’ensemble des sénégalaises et des sénégalais épris de paix, de stabilité, de progrès pour un développement durable du Sénégal, élaborera et mettra en œuvre un programme de sensibilisation sur les valeurs républicaines, la citoyenneté, l’éducation et la formation aux médias et aux réseaux sociaux pour une jeunesse éclairée, citoyenne et patriotique.