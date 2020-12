Vote du Budget ministère de la pêche : Toussaint Manga fait des révélations et interpelle le ministre sur plusieurs questions.

Le député du Pds, Toussaint Manga, a interpellé sur beaucoup de questions le ministre de la pêche. Il a soulevé beaucoup de questions auxquelles le ministre devra répondre.



« Pourquoi le Sénégal n’a rien fait pour développer sa propre flotte thonière afin de pêcher et de transformer sur place comme le font beaucoup de pays africains ? La signature d’un accord de pêche doit être basée sur des évaluations scientifiques. Sur quelle base scientifique vous vous êtes basés pour brader les merlus noirs qui sont considérés comme étant dans une situation de surexploitation ? Pourquoi arrêter la subvention de CODT/Isra ? Est-ce que le gouvernement a présenté à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique un plan de développement durable de cette pêche ? Les navires thoniers utilisent la sardinelle comme appât au moment où cette pêcherie utilise 70% des débarquements de la pêche artisanale. Pourquoi geler la pêche artisanale et non la pêche industrielle », interpelle le député libéral...