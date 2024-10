Vol audacieux à la Cité Douanes : le laveur de voitures siphonne 3,8 millions de FCfa

Un vol audacieux a récemment eu lieu à la Cité des Douanes de Golf Sud, où O.T., un laveur de voitures, a été arrêté pour avoir dérobé la somme de 3,8 millions de FCFA d’un client. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 14 octobre, alors que O.T. était chargé de nettoyer le véhicule d’un commerçant, N.H.



Âgé de 43 ans, le laveur a subtilisé une sacoche contenant l’argent, soigneusement cachée sous le siège passager du véhicule, avant de vider son contenu. Lorsque N.H. a constaté la disparition de son argent, il a confronté O.T., qui a nié en bloc avoir pris quoi que ce soit.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, le commerçant, propriétaire d’un magasin de produits électroménagers dans les Parcelles Assainies, n’a pas tardé à porter plainte.



Le récit de cet incident commence lorsque N.H., après une longue journée de travail, décide de faire laver son véhicule. À 21 heures, il se rend au point de lavage de O.T., réputé pour son efficacité. Après avoir laissé sa sacoche contenant sa recette du jour sous le siège, N.H. se rend au Grand-place des notables, pensant laisser suffisamment de temps à O.T. pour réaliser un bon lavage.



Cependant, à son retour, N.H. trouve O.T. à l’intérieur de sa maison familiale, et la situation commence à prendre une tournure inquiétante. Après avoir payé les frais de lavage de 2 000 FCFA, N.H. monte dans son véhicule, mais son étonnement grandit en constatant que le siège passager a été déplacé et que sa sacoche a disparu. La bouteille de parfum qu’il avait laissée au-dessus du paquet est la seule chose qui reste.



La dispute entre N.H. et O.T. attire l’attention des notables du quartier, qui conseillent au commerçant de s’adresser au père du laveur. Ce dernier, après avoir entendu l’histoire, conseille à N.H. de porter plainte. Le lendemain, O.T. est convoqué au poste de police, où il continue de nier les accusations, se contentant de déclarer avoir trouvé un sachet vide sous le siège.



Finalement, O.T. a été placé en garde à vue et sera présenté ce matin au procureur du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour vol. Cette affaire soulève des questions sur la confiance que l’on peut accorder aux prestataires de services, et met en lumière les risques liés à la gestion d’importantes sommes d’argent.