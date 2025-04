Fête de l’indépendance: Le président BDF salue l'excellence du défilé du 4 Avril et appelle « à faire face aux menaces »

À l'issue du grand défilé civilo-militaire marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des armées, a prononcé une allocution solennelle en présence de plusieurs chefs d'État africains. Entouré des présidents gambien ( Adama Barrow), mauritanien ( Mohamed Ould Al Ghazaouani) et Bissau-guinéen ( Oumaro Sissoco Emballo), ainsi que du vice-président nigérian, le chef de l'État sénégalais a d'abord rendu hommage à Mamadou Dia, premier président du Conseil des ministres du Sénégal indépendant, dont le nom orne désormais le boulevard où s'est déroulé le défilé.



Le président Faye a chaleureusement remercié dans un premier temps ses homologues africains pour leur présence, soulignant que « votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations historiques d'amitié fraternelle ». Reprenant les mots de Mamadou Dia en 1961, il les a invités à être « les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez de notre profond désir de coopération pour bâtir un univers de paix ».



Félicitant particulièrement le ministre des Forces armées et l'ensemble du commandement militaire pour l'organisation impeccable du défilé, le président a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de défense dans un contexte régional troublé : « Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins, car les périls sécuritaires transcendent les frontières ». Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre la modernisation des équipements militaires et le développement d'une souveraineté technologique et industrielle pour les forces armées.



Saluant la symbiose entre civils et militaires visible durant les célébrations, symbole selon lui de la vitalité du concept « armée-nation », le président a conclu son discours par un vibrant « Vive la République, vive le Sénégal et vive l'Afrique », sous les applaudissements des officiels et du public.