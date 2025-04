Dette « cachée » : le FMI accuse réception de la requête de l’APR et promet une rencontre pour discuter des conclusions du rapport de la Cour des Comptes

Le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, Majdi Debbich, a accusé réception de la requête de l’Alliance pour la République (APR). Celle-ci avait sollicité une rencontre avec le FMI afin d’exprimer son point de vue sur la dette « cachée » évoquée par le régime actuel au sujet des finances publiques entre 2019 et 2023.



Dans sa réponse, le représentant du FMI écrit :

« Monsieur le Secrétaire exécutif,

J’accuse réception du courrier du Secrétariat exécutif de l’APR en date du 25 mars 2025, relatif au dernier rapport d’audit de la Cour des Comptes sur les finances publiques du Sénégal.



Les points que vous soulevez dans ce courrier et sur lesquels vous souhaitez échanger avec le FMI ont bien été notés.



Je suis disponible pour en discuter et vous reviendrai dans les prochains jours afin de fixer la date de la rencontre sollicitée.



Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire exécutif, à l’assurance de ma considération distinguée. »