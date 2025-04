Défilé du 04 avril à Thiamène Pass : le Sous Préfet Ousmane Sané invite les populations à vivre dans l'harmonie pour accéder au développement

À l'instar des autres localités du pays, l'arrondissement de Sagatta Djoloff (département de Linguere) a célébré le 65ème anniversaire du Sénégal à l'accession à la souveraineté internationale.

La cérémonie avait pour cadre la commune de Thiamène Pass qui a regroupé les quatre autres communes de l'arrondissement de Sagatta Djoloff (Boulal, Sagatta Djoloff, Affé et Déali).



Le Sous Préfet de Sagatta Djoloff, Mr Ousmane Sané, qui présidait la manifestation n'a pas manqué de manifester sa satisfaction vu le déroulement de la fête. Animé par une grande joie au regard du déplacement massif des populations, l'exécutif local invite les populations à cultiver l'harmonie, l'unité, la paix, la communication, le dialogue pour un développement durable dans le milieu. Car selon le Sous-Préfet Ousmane Sané, sans l'unité, le partage, l'harmonie, point de développement.

Poursuivant, le représentant de l'État à Sagatta Djoloff de rappeler à l'assistance, l'importance de la solidarité, du partage au sein de la société. Parlant du thème de cette année, "Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité", le sous-Préfet Sané de souligner que c'est un thème qui renferme un intérêt capital et large. En effet, d'après le Sous Préfet Sané, le thème englobe plusieurs enjeux : politique, économique, sécuritaire. Il faut travailler à créer ici les équipements de l'armée nationale, mais cela demande du temps, dira-t-il.