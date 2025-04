Grave incendie à Sandaga : le marché et des immeubles touchés

Un violent incendie s’est déclaré au marché Sandaga aux alentours de 23 heures. La boutique la plus touchée par les flammes est celle du célèbre commerçant Mor Talla « Sandaga », connu pour ses prix accessibles. Au moment où nous écrivons ces lignes, les sapeurs-pompiers n’ont pas encore maîtrisé le sinistre, qui aurait également atteint des immeubles voisins.



Ces incendies sont malheureusement récurrents dans ce secteur de Dakar. On se souvient notamment de celui de 2022 et, plus récemment, en avril 2024.