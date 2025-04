Littérature: "Wade mille et une vies", nouveau livre de Madiambal Diagne

Le journaliste, écrivain, patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne va sortir officiellement son nouvel ouvrage, intitulé "Wade mille et une vies". Un livre qui revient sur la vie et le parcours de l'ancien président de la République (2000-2012), Me Abdoulaye Wade. Selon la note de l'éditeur, ce nouvel essai journalistique revient sur les années folles de l'opposant Me Wade jusqu'à son accession à la magistrature suprême, avec des témoignages et des sources documentaires inédits. Madiambal Diagne donne rendez-vous au public, ce samedi 5 avril à l'hôtel Noom (ex Radisson) pour la cérémonie de dédicace.