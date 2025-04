Seydou Diop, le secrétaire général de Dakar Dem Dikk, a manifesté sa reconnaissance envers tous les Sénégalais, mettant en avant leur dévouement hors pair lors des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a aussi loué le projet initié par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et a exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Sénégal, particulièrement au Premier Ministre Ousmane Sonko. D'après le secrétaire général de DDD, cet événement a souligné la puissance des forces défensives et sécuritaires du pays, tout en mettant en avant l'unité de ses habitants. Ceci contribue à renforcer l'image d'un Sénégal solide et résolu.

Seydou a aussi salué le travail de M. Yankoba Diemé, le ministre des Transports, et de M. Assane Mbengue, le directeur général de l'entreprise de transport Dakar Dem Dikk. Il a donc entrepris de revitaliser l'entreprise en révisant sa stratégie et en ajustant ses moyens de travail aux exigences des Sénégalais. À la suite de plusieurs enquêtes menées en interne et en externe, il a été constaté que plus de 90% des participants expriment le souhait que les bus de l'entreprise portent les couleurs nationales, ce qui renforcerait l'identité nationale et le sentiment d'appartenance à la nation.

Afin de répondre à cette demande croissante, une nouvelle identité visuelle a été conçue et les premiers autobus aux teintes du Sénégal ont déjà été mis en circulation. Seydou Diop a indiqué que ce projet est déjà en marche et que l'on prévoit de peindre progressivement d'autres bus aux couleurs de la nation. L'ambition est d'étendre cette transformation à toute la flotte de Dakar Dem Dikk avant la fin du premier semestre 2025, ce qui constituerait une avancée importante dans la mise à jour du service de transport public au Sénégal.

Ce projet de restructuration a pour objectif de moderniser l'image de la compagnie de transport, tout en honorant les valeurs et le patrimoine du Sénégal. Seydou Diop a terminé en soulignant que cette démarche incarnait un message puissant transmis par les communautés et qu'elle demeurerait en progression pour s'ajuster davantage aux exigences des utilisateurs. Il estime que le Sénégal devrait disposer de ressources modernes et appropriées à ses aspirations.