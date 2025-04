Seconde tentative de Record Guinness : l'Ivoirienne Zeinab Bancé s'arrête après 160 h de cuisine continue

Dans une déclaration publiée ce 3 avril 2025 à Abidjan, Zeinab Bancé, candidate pour un record Guinness, a annoncé avoir arrêté à cuisiner en continu après 160 heures, cela à la suite d'une douleur au bras et à l'épaule. Dans le document, elle explique qu'elle a commencé son défi le 27 mars et a cuisiné pendant plus de 160 heures, dépassant le record actuel de 140 heures. Toutefois, elle reste reconnaissante pour le soutien reçu et espère que son pays obtiendra un record Guinness...