L'Armée et la nation unies dans une explosion de fierté lors du 65e anniversaire de l'indépendance

Le défilé du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal a été un véritable spectacle de fierté nationale, se déroulant à la Place de la Nation sous les yeux des plus hautes autorités du pays. Alors que les forces de défense et de sécurité, les douaniers, les commandos, les pompiers et autres se sont unis dans une procession impressionnante vers le boulevard Mamadou Dia (ex De Gaulle), l’ambiance était électrique. Chantant et criant de joie en défilant le long du couloir du BRT, l’atmosphère était survoltée, offrant un moment rare et inoubliable que les Sénégalais n’ont pas l’habitude de voir. Ce défilé, vibrant de ferveur et d’unité, a fait éclater de joie les cœurs des citoyens, une célébration marquante du 65e anniversaire de l’indépendance.