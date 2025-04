Nigeria: au moins 40 morts dans des attaques de villages

Au moins quarante personnes ont été tuées mercredi dans une série d'attaques de villages dans le centre du Nigeria, selon un nouveau décompte fourni vendredi à l'AFP par le gouvernement local et la Croix-Rouge, après un précédent bilan de dix morts.



"Nous avons enterré hier plus de 30 personnes", a déclaré un responsable du gouvernement local de l'Etat du Plateau, Farmasum Fuddang, affirmant qu'un total de 48 corps ont été retrouvés après une série d'attaques mercredi.



Un responsable de la Croix-Rouge a évoqué un bilan "dépassant les 40 morts, pour la plupart des femmes et des enfants".



Un habitant de Manguna, l'un des villages ciblés, a rapporté à l'AFP avoir été témoin de l'assaut par des hommes armés non identifiés: "Moi et mes frères nous sommes cachés dans un petit bâtiment derrière notre maison. Après leur départ, nous avons découvert quatre morts", a dit cet homme, Maren Jusha.



Farmasum Fuddang a imputé ces violences aux éleveurs peul musulmans.



L'Etat du Plateau est situé entre le nord à majorité musulmane et le sud à majorité chrétienne du pays le plus peuplé d'Afrique.



Les violences ethniques et religieuses surviennent fréquemment dans cet Etat nigérian et peuvent être exacerbées par des conflits fonciers entre les éleveurs peul musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens.



Selon M. Fuddang, les violences sont le résultat "d'un nettoyage ethnique et religieux" par des assaillants parlant le dialecte fulani qu'utilisent les éleveurs peul. Mais selon des chercheurs, les moteurs du conflit dans l'Etat du Plateau sont plus complexes.



Avec la hausse démographique, la superficie des terres exploitées par les agriculteurs a augmenté dans un contexte où les pâturages sont mis à rude épreuve par le changement climatique. L'accaparement des terres, les tensions politiques et l'exploitation minière illégale aggravent encore les conflits.



Une attaque dans le village de Ruwi, fin mars, dans des circonstances similaires à celles de mercredi, avait fait dix morts. Des hommes non identifiés "avaient surgi dans le village et tiré à plusieurs reprises", avait rapporté à l'AFP un responsable du village, Moses John.



Un regain de tension est observé dans cet Etat depuis que 200 personnes ont été tuées en décembre 2023 lors d'une attaque sanglante contre un village à majorité chrétienne.



En mai l'an dernier, une quarantaine de personnes avaient été tuées et des maisons avaient été incendiées dans la localité de Wase.