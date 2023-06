Vol à l'occasion du service : pour deux sacs de riz de 25 kg, deux dockers condamnés à 2 ans de prison

Sitor Nd. et Moussa D. ont écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans assorti de sursis pour avoir volé deux sacs de riz à leur patron. Placés sous mandat de dépôt depuis le 19 juin dernier, les deux prévenus ont été attraits devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi 21 juin 2023 pour répondre des faits de vol en réunion à l'occasion du service.

À la barre, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés alléguant avoir agi de la sorte parce que leur employeur avait refusé de les payer. Ils expliquent avoir agi au moment de transporter les marchandises.

Le parquet a requis une application de la loi. L'avocat de la défense a demandé la disqualification des faits en vol simple. Selon lui, il n'y a pas de vol en réunion. "Les prévenus ont agi de manière séparée au moment des faits. Ils s'apprêtaient à aller au village pour les travaux champêtres", a plaidé la robe noire qui demande une application bienveillante de la loi pénale.

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré les mis en cause coupables et les a condamnés à 2 ans de prison assortis de sursis.