Visite du Khalife de Médina Baye à Dakar : Le programme de Cheikh Mahi Ibrahima Niass dans la capitale.

Comme précédemment annoncé, le Khalife général de Médina Baye est arrivé à Dakar en début d’après-midi. Cheikh Mahi Niass, est venu avec une forte délégation et s’est rendu au Complexe scolaire Seyda Mariama Niass, mais aussi à la Patte d'Oie où l'attendaient de nombreux fidèles de Baye Niass.



Cheikh Mahi Ibrahima Niass s’est ensuite rendu au domicile de son frère et représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass, dit Baba Lamine, à Liberté 6. Il prendra part au Hadaratoul Jouma vendredi au stade des Parcelles Assainies où se tiendra la cérémonie officielle pour laquelle l’État dépêchera un représentant. Cheikh Mahi Ibrahima Niass procédera aussi, dans la matinée du samedi, à l’inauguration de la Zawiya Cheikh Mansour Mamoune Niass à Nord Foire.



Dans l'après-midi, il participera à la journée culturelle dénommée Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass au terrain Acapes des Parcelles Assainies avant d’assister à une causerie qui sera animée par Cheikh Mahi Alioune Cissé, le porte de la famille et qui aura pour thème : "Les qualités du disciple envers son guide".



Les deux jours suivants, le Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass va recevoir certaines autorités étatiques avec qui il va échanger sur des questions qui intéressent le Sénégal.