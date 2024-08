Visite de terrain du Pôle urbain : Une démarche inclusive pour la réussite du programme

Le délégué général à la Promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose M. Bara DIOUF a effectué, ce mercredi, une visite de site, en compagnie des partenaires privés et acteurs économiques, des populations, des responsables communaux et villageois. Il s'agissait pour le nouveau patron de la DGPU d'aller encore à la rencontre de ces différents acteurs pour raffermir les liens autour des enjeux : créer ensemble des opportunités économiques et des emplois dans la zone et au bénéfice des populations locales et surtout des jeunes.



Dans cette dynamique, la délégation générale à la Promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose DGPU a adopté depuis toujours une démarche visant à travailler avec les communautés environnantes. Une approche participative, en impliquant activement les communautés locales, renforçant l'acceptation du programme, mais également contribuant à l'autonomisation économique des jeunes et des familles de Diamniadio et Lac Rose.



L'occasion a été pour la DGPU de rappeler l'intégration de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les baux. Un dispositif nouveau et stratégique qui vise à soutenir activement les efforts d'insertion professionnelle locale. La RSE engage les acteurs concernés à des actions tels que la création d'emplois, l'accompagnement entrepreneurial communautaire, ou à des actions de citoyenneté à fort impact socio-économique, culturel et même religieux au niveau local à l’image du complexe résidentiel de Diamond Green city, très sensible aux questions écologiques et au reboisement des sites d’habitation.



L'implication inclusive a aussi une autre signification qui rime avec les défis à venir, à savoir la nécessité d'une gestion transparente et une collaboration efficace entre les autorités gouvernementales, les partenaires techniques, économiques et les communautés de Diamniadio, Lac Rose et environnants. Cette démarche qui impulse une nouvelle dynamique et de très belles perspectives, sera sans doute un des principaux sujets des très prochaines réunions multipartites.