Visite dans le pôle territoire Nord: Le PR Bassirou Diomaye Faye attendu à Saint-Louis ce jeudi et vendredi 13 juin

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est attendu ce jeudi 12 et vendredi 13 juin au Nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis. Selon la note de la présidence, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets structurants initiés par le gouvernement dans la région.

Ainsi, durant son séjour de 48 heures, le Président de la République rencontrera les autorités administratives, les élus locaux, les opérateurs économiques et les représentants des communautés, afin d’échanger sur les priorités de développement territorial et de s'assurer de l'effectivité et de la pertinence des actions engagées.