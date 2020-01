Visite au centre ‘’Ginddi’’ : Marième Faye Sall et Emine Erdogan au Chevet des enfants.

Les premières dames du Sénégal et de Turquie, Marième Faye Sall et Emine Erdogan, ont effectué ce mardi, une visite au centre d’accueil, d’information et d’orientation pour enfants en situation difficile, dénommé ‘’Ginddi’’. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Turquie.



Après avoir réhabilité certains bâtiments, la Turquie a aussi doté du centre Ginddi d’un important lot en matériel de plus 90 millions de francs Cfa, selon Mame Ngor Diouf, Secrétaire Général du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfant.



Pour la Directrice du Centre Ginddi, Maïmouna Baldé, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfant est dans une optique de créer d'autres centres à l'image de Ginddi pour une meilleure prise en charge des enfants.



Les enfants ont, à leur tour, offert des cadeaux aux deux premières Dames.