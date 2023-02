Visite au camp militaire de Thiès / Le président Macky Sall insiste sur la stabilité et la sécurité nationales devant les militaires : "Je vous redis ma fierté d’être votre Chef!"

À l'occasion de sa visite au camp militaire Général Joseph Louis Tavarez Da Souza, suivie de l'inauguration de l'établissement hospitalier militaire de Thiès etc, le président Macky Sall s'est félicité des nombreux efforts consentis pour permettre à notre armée d'occuper une place de choix dans le concert des nations. "Monsieur le Ministre des Forces armées, Monsieur le Général de corps d’armée, chef d’état-major général des Armées. C’est l’occasion, avant de terminer, de saluer votre engagement constant dans la recherche constante de la cohérence organisationnelle et de l’efficacité, qui nous valent aujourd’hui de brillants résultats, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national".



Avant d'ajouter : "Je suis heureux de constater que toutes ces grandes avancées nous confortent dans notre volonté résolue de préserver la stabilité et la sécurité nationales, conditions nécessaires à la poursuite de notre projet d’émergence économique. Face aux enjeux sécuritaires qui nous interpellent, nous sommes assurément sur la bonne voie, celle de l’anticipation, de la vigilance, de la fermeté et de la rigueur. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. À toutes et à tous, je réitère mes vives félicitations, ma confiance, et mon soutien total. Je vous encourage à persévérer, avec abnégation, dans les efforts de consolidation de nos valeurs communes d’honneur, de discipline et de défense des idéaux de la République, pour que le Sénégal demeure une terre de paix, de stabilité et de progrès par tous et pour tous. Je vous redis ma fierté d’être votre Chef et vous salue par votre si belle devise : « On nous tue, on ne nous déshonore pas »".