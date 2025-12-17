Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants

La traditionnelle cérémonie d'incinération de la drogue saisie et des produits impropres à la consommation, a été paraphée ce mercredi 17 décembre au niveau de la forêt classée de Thiès.

Venu présider ladite cérémonie, le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Thiès, Modou Sokhna Thiam, a indiqué qu'il était ainsi question de détruire 95 tonnes de produits impropres à la consommation. "Il s'agit entre autres de 5 tonnes de stupéfiants (chanvre indien et toutes les autres formes de drogues), de faux médicaments, mais surtout de produits impropres à la consommation humaine", a-t-il laissé entendre.

Le maître des poursuites a ainsi magnifié la synergie d'action des différents intervenants tels la police, la Douane, la gendarmerie, le service d'hygiène et le service du commerce. "Aujourd'hui, nous sommes venus procéder à l'incinération d'importantes quantités de drogues saisies par les différentes unités qui opèrent au niveau du ressort judiciaire de Thiès. Ce n'est pas uniquement un acte matériel, mais il s'agit aujourd'hui de magnifier le travail colossal abattu par les différentes forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de courage, d'engagement et d'abnégation pour qu'on puisse ensemble constater les résultats".

Et dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et des produits impropres à la consommation, pour ce qui est du ressort de Thiès, 95 affaires ont été jugées au courant de l'année 2025, au niveau de la chambre criminelle et pour ces 95, 65 affaires concernent la drogue.

Le patron du parquet de Thiès a conclu que l'objectif est d'impulser "cette dynamique en rapport avec les forces de défense et de sécurité pour que la présence soit beaucoup plus effective sur le terrain et que la répression soit beaucoup axée sur la confiscation des biens mais surtout la destruction des produits saisis".