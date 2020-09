Visite agricole à Coumbacara : Le ministre de l’agriculture satisfait de l’état des cultures…

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé, est satisfait de l’état des cultures dans la commune de Coumbacara du département de Kolda. Il l’a fait du reste savoir au cours de la visite agricole effectuée dans cette zone transfrontalière d’avec la Guinée Bissau, ce dimanche 27 septembre. Occasion saisie par les producteurs pour poser leurs doléances. Mais surtout d’être satisfaits du déroulement de cette campagne agricole en cours avec les nombreux changements positifs apportés par l’actuel ministre de l’agriculture.



Dans cette commune, les producteurs ont emblavé 300 hectares de maïs, 600 hectares de riz et 1.000 hectares d’arachide malgré la pandémie de la covid-19. C’est pourquoi, conscients de cet enjeu, les 15 mille habitants de cette commune pour une soixantaine de villages se sont retroussés les manches pour travailler.



Samba Baldé, un jeune de la localité, d’avancer avec enthousiasme, « nous ne regrettons pas d’avoir réélu Macky Sall comme président de la République et la nomination de Moussa Baldé au poste de ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Cette année, ces bons espoirs de rendements à l’horizon sont le fruit d’une bonne politique agricole basée sur une transparence dans la distribution des intrants », a-t-il laissé entendre.



La pandémie de covid-19 et l’accès difficile dans cette commune n’ont pas empêché les producteurs d’avoir des semences pour emblaver des centaines d’hectares. Avec la bonne pluviométrie de cette année, des productions records sont attendues dans toutes les spéculations.



C’est fort de ce constat que le jeune Baldé précise : « nous réitérons notre soutien indéfectible au président Macky Sall et au ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé pour le bien-être des populations. »