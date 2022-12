Visite Touristique à Dakar : le port autonome de Dakar reçoit le navire de croisière ZAANDAM-Flag The Netherlands-IMO (9226891) avec 1.071 touristes à son bord.

Après deux années de crise sanitaire, ce jeudi 08 decembre 2022, le port Autonome de Dakar a reçu le navire de croisière ZAANDAM-Flag The Netherlands-IMO (9226891), au niveau du poste 24/Mole 2, en présence du ministre de la pêche et de l'économie maritime, le Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion touristique et le directeur général du Port autonome de Dakar, qui ont effectué le déplacement pour une visite. Ils ont magnifié cette escale du moyen de transport maritime à Dakar en renseignant sur son apport sur l'économie sénégalaise.



"N’eut été l'intervention, le pragmatisme, le dynamisme du DG du port autonome de Dakar, Mountaga Sy, à qui je rends un hommage au nom de l'Institut maritime en global, il a pu dégager les quai, les magasins, les espaces amodiés pour permettre aux navires de pouvoir escaler pendant 9 heures. C'est une bonne opportunité aussi pour mon frère et ami Mame Mbaye Niang, ministre du tourisme qui est représenté ici par Monsieur Pape Mahawa Diouf...", a déclaré le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Papa Sagna Mbaye.



Selon le DG du port autonome de Dakar, le commandant du navire ZAANDAM a contacté les services du port, jeudi matin, pour les informer de son souhait de venir au Sénégal avec 1071 passagers dont plus 800 sont des américains avec 550 personnes d'équipage à bord, dispersés en 80 bus repartis entre les lieux touristiques du Sénégal, Gorée, Sine-Saloum... C'est aussi une opportunité pour développer l'économie sénégalaise...



Pape Mahawa Diouf, le DG de l'ASPT se réjouit de l’accostage du navire ZAANDAM et affirme à la fin de cette année qu'ils vont retrouver la trafic portuaire qu'ils avaient en 2019, car le tourisme à l'intérieur du pays a bien fonctionné. Pour lui, le commerce classique commence par ceux qui viennent de l'Afrique mais aussi de l'Europe...