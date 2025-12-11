Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés

Le député de Takku Wallu Abdou Mbow a pris la parole ce matin à l'Assemblée nationale pour défendre ses camarades emprisonnés, notamment Farba Ngom et Moustapha Diop, demandant au ministre de la Justice, Yassine Fall, de mettre fin à ces détentions qu'il qualifie d'illégales. Il a noté que ces personnes ont été emprisonnées sans raison valable et que leur libération est nécessaire pour rétablir la justice et la démocratie.



Abdou Mbow a également rappelé les violences subies par les manifestants entre 2021 et 2023, demandant que justice soit rendue pour ces victimes. Il a exhorté le ministre à prendre des mesures pour garantir la libération de ces personnes et pour mettre fin aux poursuites politiques.