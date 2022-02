Violences à l’encontre des sages-femmes : l’association dénonce et compte passer à la vitesse supérieure.

Suite aux multiples agressions, violences et harcèlement faits aux sages-femmes, l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal a tenu un point de presse, ce samedi 26 février 2022, à l'ENDSS. Elles sont victimes de tentatives de viol, d'intimidation, de harcèlement et les violences toujours restées impunies.



Aussi l'ANSFES interpelle les autorités et projette de procéder à une marche pacifique de protestation le 07 mars 2022, suivi auparavant d’un sit-in dans les formations sanitaires, et une journée de maternité sans sage-femme de manière effective...