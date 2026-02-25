Concours Fondation Senico 2026 : les femmes de "Ndeyou Daara" saluent une édition exceptionnelle

Idy SOW

La 9e édition du Concours de récital du Saint Coran initié par la Fondation Senico continue de susciter des réactions positives au sein de la communauté musulmane. Cette édition est marquée par une forte mobilisation d’élèves issus de plusieurs daaras et instituts islamiques. Des participants venus de différentes localités du Sénégal, mais aussi de l’extérieur du pays, prennent part à cette grande compétition religieuse, confirmant ainsi son envergure internationale.Les associations des femmes de "Ndeyou Daara" ont vivement salué cette initiative, qu’elles considèrent comme une avancée majeure pour la promotion de l’éducation religieuse et la valorisation du Saint Coran. Pour ces organisations, le fait d’avoir rassemblé autant d’enfants autour du Livre saint constitue « une victoire pour le monde islamique ».S’exprimant à cette occasion, Sokhna Astou BA Mame Diarra, Présidente des Nde fondation des Ndeyou Darra du Sénégal, a magnifié l’engagement des organisateurs. Elle a également annoncé que, dans le cadre de l’Année des femmes de "Ndeyou Daara, des représentantes venues de Gambie prendront part à la cérémonie. Selon elle, cette participation internationale est un signal fort et donne une belle image du Sénégal à l’échelle sous-régionale.La cérémonie officielle est prévue le dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre National, en présence de plusieurs autorités religieuses nationales et internationales.À travers cette édition 2026, la Fondation Senico confirme ainsi sa volonté de promouvoir l’excellence dans l’apprentissage et la récitation du Saint Coran, tout en renforçant les liens entre les communautés islamiques du Sénégal et d’ailleurs.