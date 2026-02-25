Concours Fondation Senico 2026 : les femmes de "Ndeyou Daara" saluent une édition exceptionnelle


La 9e édition du Concours de récital du Saint Coran initié par la Fondation Senico continue de susciter des réactions positives au sein de la communauté musulmane. Cette édition est marquée par une forte mobilisation d’élèves issus de plusieurs daaras et instituts islamiques. Des participants venus de différentes localités du Sénégal, mais aussi de l’extérieur du pays, prennent part à cette grande compétition religieuse, confirmant ainsi son envergure internationale.

Les associations des femmes de "Ndeyou Daara" ont vivement salué cette initiative, qu’elles considèrent comme une avancée majeure pour la promotion de l’éducation religieuse et la valorisation du Saint Coran. Pour ces organisations, le fait d’avoir rassemblé autant d’enfants autour du Livre saint constitue « une victoire pour le monde islamique ».

S’exprimant à cette occasion, Sokhna Astou BA Mame Diarra, Présidente des Nde fondation des Ndeyou Darra du Sénégal, a magnifié l’engagement des organisateurs. Elle a également annoncé que, dans le cadre de l’Année des femmes de "Ndeyou Daara, des représentantes venues de Gambie prendront part à la cérémonie. Selon elle, cette participation internationale est un signal fort et donne une belle image du Sénégal à l’échelle sous-régionale.

La cérémonie officielle est prévue le dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre National, en présence de plusieurs autorités religieuses nationales et internationales.

À travers cette édition 2026, la Fondation Senico confirme ainsi sa volonté de promouvoir l’excellence dans l’apprentissage et la récitation du Saint Coran, tout en renforçant les liens entre les communautés islamiques du Sénégal et d’ailleurs. 
 
Idy SOW
Autres articles
Mercredi 25 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CRD Laylatul Qadr 2026 : Des mesures urgentes attendues pour la réussite de l’organisation

CRD Laylatul Qadr 2026 : Des mesures urgentes attendues pour la réussite de l’organisation - 25/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION/ JOUR 3

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION/ JOUR 3 - 25/02/2026

TOUBA - Célébration du Magal de Serigne Souhaïbou: Sokhna Mame Say perpétue la tradition spirituelle

TOUBA - Célébration du Magal de Serigne Souhaïbou: Sokhna Mame Say perpétue la tradition spirituelle - 24/02/2026

Le Pm Ousmane Sonko devant les députés : « Oui, je suis le gardien de cette révolution... »

Le Pm Ousmane Sonko devant les députés : « Oui, je suis le gardien de cette révolution... » - 24/02/2026

Dette publique : Cheikh Diba écarte la restructuration et mise sur la gestion active

Dette publique : Cheikh Diba écarte la restructuration et mise sur la gestion active - 24/02/2026

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations - 24/02/2026

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations - 24/02/2026

Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko)

Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko) - 24/02/2026

Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement

Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement - 24/02/2026

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières - 24/02/2026

Supporters sénégalais emprisonnés au Maroc : Ousmane Sonko brise le silence et met la

Supporters sénégalais emprisonnés au Maroc : Ousmane Sonko brise le silence et met la " fraternité " au défi - 24/02/2026

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue - 24/02/2026

[🛑DIRECT] Questions d’actualité au gouvernement : Le PM Ousmane Sonko face aux députés

[🛑DIRECT] Questions d’actualité au gouvernement : Le PM Ousmane Sonko face aux députés - 24/02/2026

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe - 23/02/2026

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia - 23/02/2026

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit - 23/02/2026

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation...

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation... - 23/02/2026

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel - 23/02/2026

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump - 22/02/2026

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses - 21/02/2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026 - 21/02/2026

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales - 20/02/2026

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un "défilé millimétré"( Gouverneur) - 20/02/2026

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec - 19/02/2026

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure - 19/02/2026

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi - 19/02/2026

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille - 19/02/2026

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue - 19/02/2026

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes - 18/02/2026

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC)

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC) - 18/02/2026

RSS Syndication