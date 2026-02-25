CRD Laylatul Qadr 2026 : Des mesures urgentes attendues pour la réussite de l’organisation


Dans la perspective du Laylatul Qadr 2026, un Comité régional de développement (CRD) s’est tenu à Diourbel, sous la conduite du gouverneur Ibrahima Fall. Pour cette 28ᵉ édition, toutes les mesures urgentes ont été identifiées, selon Serigne Abdou Lahad Mbacké. Le chef religieux a déclaré garder beaucoup d’espoir quant à la satisfaction des attentes. Il a également annoncé l’organisation de rencontres intellectuelles visant à aider les populations à s’approprier l’événement et à bénéficier de l’héritage spirituel de Sokhna Maï Mbacké, Bintou Khadim Rassoul. La nuit du 12 mars marquera cet événement.
Autres articles
Mercredi 25 Février 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Concours Fondation Senico 2026 : les femmes de

Concours Fondation Senico 2026 : les femmes de "Ndeyou Daara" saluent une édition exceptionnelle - 25/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION/ JOUR 3

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION/ JOUR 3 - 25/02/2026

TOUBA - Célébration du Magal de Serigne Souhaïbou: Sokhna Mame Say perpétue la tradition spirituelle

TOUBA - Célébration du Magal de Serigne Souhaïbou: Sokhna Mame Say perpétue la tradition spirituelle - 24/02/2026

Le Pm Ousmane Sonko devant les députés : « Oui, je suis le gardien de cette révolution... »

Le Pm Ousmane Sonko devant les députés : « Oui, je suis le gardien de cette révolution... » - 24/02/2026

Dette publique : Cheikh Diba écarte la restructuration et mise sur la gestion active

Dette publique : Cheikh Diba écarte la restructuration et mise sur la gestion active - 24/02/2026

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations - 24/02/2026

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations - 24/02/2026

Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko)

Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko) - 24/02/2026

Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement

Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement - 24/02/2026

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières - 24/02/2026

Supporters sénégalais emprisonnés au Maroc : Ousmane Sonko brise le silence et met la

Supporters sénégalais emprisonnés au Maroc : Ousmane Sonko brise le silence et met la " fraternité " au défi - 24/02/2026

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue - 24/02/2026

[🛑DIRECT] Questions d’actualité au gouvernement : Le PM Ousmane Sonko face aux députés

[🛑DIRECT] Questions d’actualité au gouvernement : Le PM Ousmane Sonko face aux députés - 24/02/2026

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe - 23/02/2026

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia - 23/02/2026

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit - 23/02/2026

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation...

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation... - 23/02/2026

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel - 23/02/2026

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump - 22/02/2026

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses - 21/02/2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026 - 21/02/2026

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales - 20/02/2026

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un "défilé millimétré"( Gouverneur) - 20/02/2026

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec - 19/02/2026

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure - 19/02/2026

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi - 19/02/2026

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille - 19/02/2026

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue - 19/02/2026

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes - 18/02/2026

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC)

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC) - 18/02/2026

RSS Syndication