CRD Laylatul Qadr 2026 : Des mesures urgentes attendues pour la réussite de l’organisation

Dans la perspective du Laylatul Qadr 2026, un Comité régional de développement (CRD) s’est tenu à Diourbel, sous la conduite du gouverneur Ibrahima Fall. Pour cette 28ᵉ édition, toutes les mesures urgentes ont été identifiées, selon Serigne Abdou Lahad Mbacké. Le chef religieux a déclaré garder beaucoup d’espoir quant à la satisfaction des attentes. Il a également annoncé l’organisation de rencontres intellectuelles visant à aider les populations à s’approprier l’événement et à bénéficier de l’héritage spirituel de Sokhna Maï Mbacké, Bintou Khadim Rassoul. La nuit du 12 mars marquera cet événement.