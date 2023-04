Violence conjugale : A. Diop risque 1 an de prison pour avoir cassé le nez de son épouse qui dissimulait sa grossesse.

Elle ajoute que ce n’est pas la première fois qu’il porte des coups sur elle et laisse entendre que ce sont ses parents qui ont payé les frais médicaux. Ainsi, elle réclame la somme de 10 millions pour dommages et intérêts.

Quant à la défense, elle demande une application bienveillante de la loi. Le jugement sera rendu le 03 mai prochain.

En effet, il résulte de l'économie des faits que la dame Soda S. a porté plainte contre son époux pour violence conjugale. Dans sa plainte, la partie civile a dénoncé que depuis qu'elle a rejoint la maison conjugale, il y a trois mois, elle a eu des disputes avec son conjoint. Et ce dernier lui a administré des coups jusqu'à lui casser le nez. Parce que tout simplement, cette dernière serait influencée par son ex épouse. Sur ces entrefaites, la plaignante a décidé de quitter la maison conjugale et d'attraire en justice son mari. C'est dans ces circonstances que l'époux a été placé sous mandat de dépôt pour être jugé en flagrant délit.Marié et père de deux enfants, le prévenu A. Diop a reconnu partiellement les faits. À cet effet, il revient sur sa mésaventure avec son épouse. Je ne savais pas qu’elle était enceinte. Elle m'a caché sa grossesse. Au moment de notre altercation, c’est la bague que je portais qui lui a causé ces blessures au nez. C’est elle qui m’a provoqué et d’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu'elle agit ainsi", se dédouane le mis en cause qui regrette son acte."La grossesse n'était pas confirmée par un médecin. On doutait de ma grossesse parce que je ne lui en avais pas parlé de manière claire. C'est après les faits que les médecins l’ont confirmé," expliquera-t-elle.