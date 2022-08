Viol présumé d’une employée de maison : les révélations et les menaces de la Présidente des femmes de ménage du Sénégal

Le responsable politique de Fatick, Sitor Ndour, a été déféré aujourd'hui au parquet suite aux accusations d’abus sexuel par la mère de sa femme de ménage âgée seulement de 17 ans. Il apparait que le procureur veuille tirer cette affaire au clair et que le pouvoir ne veut pas prêter le flanc dans ce contexte électoral lourd de contentieux. En marge d’un reportage sur les relations des fois « tendres » entre "bonnes" et patrons, la présidente de l'association des femmes ménagères du Sénégal revient sur le déroulement du viol et tacle le ministre de la femme, Ndèye Saly Diop. Elle menace qu'elles prendront déjà leurs responsabilités si jamais la justice vacillait...