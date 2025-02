Vers une taxonomie verte : le Sénégal se dote d'un cadre durable pour l'investissement

Amadou Koundour

Le Sénégal franchit une étape décisive vers une économie plus durable. Ce mercredi 19 février 2024, le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MEDDTE) et le ministère des Finances et du Budget (MFB), en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ont lancé une formation d'experts sur la taxonomie verte au King Fahd Palace.Cette initiative vise à développer un cadre de référence permettant d’harmoniser la notion de durabilité et d’orienter les investissements vers des activités économiques respectueuses de l'environnement. La taxonomie verte, en définissant des critères précis, permettra notamment de lutter contre l'éco-blanchiment et de garantir que les fonds mobilisés servent réellement des objectifs écologiques.La taxonomie verte s’adresse principalement aux investisseurs, entreprises et intermédiaires financiers. Elle leur fournira des outils pour évaluer la compatibilité des projets avec les principes du développement durable. En instaurant des critères clairs, elle aidera à diriger les flux financiers vers des secteurs tels que les énergies renouvelables, la gestion durable des ressources naturelles et l’économie circulaire.Le projet est piloté par le MEDDTE et le MFB, avec l’appui technique et financier de la GIZ à travers son programme "Accès". Ce dernier collabore déjà avec l’Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) pour favoriser l’accès à un financement massif et sécurisé des PME engagées dans une transition verte.La mise en place d'une taxonomie verte s'inscrit dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique et d'adoption de modèles économiques plus durables. En se dotant de cet outil, le Sénégal se positionne comme un acteur proactif en matière de finance durable et de transition écologique.Avec cette initiative, le pays espère non seulement attirer des investissements verts, mais aussi assurer une meilleure transparence dans le financement des projets écologiques. Une avancée qui pourrait servir de modèle à d'autres nations africaines engagées dans la même voie.La formation des experts en taxonomie verte marque donc le début d’une démarche ambitieuse et structurante pour l’avenir de l’économie verte au Sénégal.