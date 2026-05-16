Actes contre nature /Plus de 20 suspects aux mains des enquêteurs : ce que révèle l’opération de Tambacounda

Une opération discrète mais d’envergure a été menée à Tambacounda par la Section de recherches (SR), aboutissant à l’interpellation de plus de 20 personnes présumées impliquées dans une vaste affaire liée à des actes contre nature et à la transmission volontaire du VIH. Selon le quotidien Libération, cette opération s’inscrit dans une enquête pilotée depuis plusieurs jours par les gendarmes.



D’après Libération, l’intervention des éléments de la SR de Tambacounda a été déclenchée dans le cadre d’investigations menées de manière discrète depuis jeudi. Les enquêteurs ont ainsi réussi à mettre la main sur un groupe important de suspects, tandis que d’autres personnes sont toujours activement recherchées, laissant penser à l’existence d’un réseau plus large encore en cours de démantèlement.



Toujours selon le journal, cette affaire se distingue par sa particularité : elle impliquerait à la fois des présumés homosexuels et lesbiennes, une dimension qui donne une portée particulière au dossier sur le plan judiciaire et social. Les personnes interpellées sont, à ce stade, placées entre les mains des enquêteurs pour les besoins de l’enquête.



Libération précise également que l’opération s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les infractions liées aux actes contre nature et aux risques de propagation de maladies graves. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les rôles de chacun et d’identifier d’éventuelles complicités.



À ce stade, l’enquête reste ouverte et plusieurs pistes sont encore explorées par les gendarmes de la SR de Tambacounda, qui continuent leurs recherches pour compléter le dispositif et remonter l’ensemble de la chaîne présumée impliquée.