Falémé : opération coup de poing contre l’orpaillage clandestin sur la rive gauche…importante saisie de matériel et des motopompes

Une opération de sécurisation menée par les éléments de la Brigade Spéciale du Commissariat Spécial de Kidira a permis de mettre en difficulté des orpailleurs clandestins actifs dans la zone de Diyabougou, sur la rive gauche du fleuve Falémé.



Déployée dans le cadre d’une mission de nomadisation de sept jours, l’unité a effectué plusieurs patrouilles dans les localités de Moussala et Bountou, où elle a surpris des individus en pleine activité d’exploitation illégale de sable minier.





Des activités interdites en zone protégée



Les contrevenants procédaient au traitement de sable aurifère en violation du décret interdisant toute exploitation minière dans un rayon de 500 mètres à partir de la rive gauche du fleuve Falémé.



À la vue des forces de l’ordre, les orpailleurs ont pris la fuite en direction d’un pays frontalier, abandonnant sur place une partie de leur matériel.



Importante saisie de matériel d’exploitation



L’opération a permis la saisie de :



• dix (10) motopompes utilisées pour le lavage du minerai ;

• une motocyclette de marque Super Numéro 1 de couleur noire.



L’ensemble du matériel a été acheminé au Commissariat Spécial de Kidira pour les besoins de l’enquête.





Surveillance renforcée de la zone



Les autorités maintiennent une surveillance active dans la zone afin d’empêcher toute tentative de retour des exploitants clandestins.



Les investigations se poursuivent pour identifier les propriétaires du matériel abandonné et démanteler les réseaux impliqués dans l’exploitation illégale des ressources aurifères.